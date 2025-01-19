مسرور بارزاني يبحث مع بن زايد وملك الأردن توسيع آفاق التعاون لتحقيق التنمية

2025-01-19 22:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني،يوم الأحد، مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، ملك الأردن عبد الله، فيلقاءين منفصلين، سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات وتنمية العلاقات.

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن زايد آل نهيان، مسرور بارزانيفي قصر الشاطئ في أبو ظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب العلاقات بين دولة الإماراتالعربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كوردستان خاصة، وسبل توسيعآفاق التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحوالتنمية والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضاياوالموضوعات محل الاهتمام المشترك.

فيما ذكر بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفقنيوز، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل في العاصمة عمان، رئيس الحكومةمسرور بارزاني الذي وصل العاصمة الأردنية تلبية لدعوة رسمية.

وأوضح البيان أن اللقاء بين الجانبين شهد التباحث بشأنتنمية التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان والأردن وفرص توسيعها في مختلفالمجالات، لافتاً إلى أن الملك عبد الله عبر عن تحياته واحترامه وتقديره للزعيمالكوردي مسعود بارزاني.

وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على أهمية تمتين علاقاتالصداقة بين إقليم كوردستان والعراق مع الأردن في جميع المجالات.

وأضاف أن رئيس حكومة الإقليم ثمن عاليات جهود المملكة الأردنيةلتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وبشأن الأوضاع في سوريا، أكد البيان أن الجانبين جدداالتأكيد على أن الأمن والاستقرار في سوريا لهما بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة،وشددا على أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والوصول لسلام شاملفي المنطقة كلها.