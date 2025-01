2025-01-19 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حقق فريق الزوراء، اليوم الأحد، فوزاً صعباً على الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتقي صدارة دوري نجوم العراق. سجل الزوراء الهدف الأول اللاعب كرار نبيل في الدقيقة (40) ، وعادل (داكوستا) للحدود في الدقيقة (52). وسجل اللاعب (سيف كريم ) بالخطأ في مرماه هدف الزوراء الثاني في الدقيقة (68)،قبل أن يتمكن الحدود …

The post الزوراء يتغلب على الحدود ويخطف صدارة الدوري العراقي في اللحظات الأخيرة first appeared on Observer Iraq.