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الزوراء يتغلب على الحدود ويخطف صدارة الدوري العراقي في اللحظات الأخيرة

الزوراء يتغلب على الحدود ويخطف صدارة الدوري العراقي في اللحظات الأخيرة
الزوراء يتغلب على الحدود ويخطف صدارة الدوري العراقي في اللحظات الأخيرة
2025-01-19 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حقق فريق الزوراء، اليوم الأحد، فوزاً صعباً على الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتقي صدارة دوري نجوم العراق. سجل الزوراء الهدف الأول  اللاعب كرار نبيل في الدقيقة (40) ، وعادل (داكوستا) للحدود في الدقيقة (52). وسجل اللاعب (سيف كريم ) بالخطأ في مرماه هدف الزوراء الثاني في الدقيقة (68)،قبل أن يتمكن الحدود …

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الزوراء يتغلب على الحدود ويخطف صدارة الدوري العراقي في اللحظات الأخيرة

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