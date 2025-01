قلق من تكرار سيناريو كورونا.. هل وصل المتحور الصيني إلى العراق؟

2025-01-19 23:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتصاعدت المخاوف في العديد من البلدان ومنها العراق من خطر انتقال الفيروس الصيني (ميتانيموفيروس) منذ انتشاره في الصين، وما يضاعف المخاوف بحسب أطباء عراقيين، أن أعراض الفيروس تشابه أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد، فيما أكد الأطباء أن العراق خال حتى الآن من هذا الفيروس، نصحوا باتباع إجراءات معينة للوقاية منه.وفي هذا الإطار، يقول مدير عام […]

