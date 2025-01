2025-01-19 23:10:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى أثار قرار البنك المركزي العراقي، عدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف الجدل في الاوساط المجتمعية والسياسية، فيما وصفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، القرار بـ"غير المدروس". وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون […]

