في محافظتين.. إصابة شابين نتيجة العبث ببندقية واندلاع نزاع عشائري عنيف

2025-01-19 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة شخصين إثر العبث ببندقية صيدفي محافظة ديالى، في حين اندلع نزاع عشائري "عنيف"، في محافظة ميسان جنوبيالعراق على خلفية خلاف حول دونم أرض زراعي.

أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شابين إصيبا بجروح متفاوتة نتيجةإطلاق نار من بندقية صيد (كسرية) اثناء العبث بها من قبل صديقهما في بستان زراعيباطراف ناحية الوجيهية شمال شرق مدينة بعقوبة في محافظة ديالى".

في المقابل، قال مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياًعنيفاً اندلع بين طرفين في ناحية العزير جنوبي محافظة ميسان"، مبيناً أن"النزاع استخدم فيه الأسلحة المتوسطة".

وأضاف المصدر، أن "سبب اندلاع النزاع العشائري جاء على خلفية خلافاتعلى (دونم أرض زراعية) في أحدى المناطق"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنيةتواجه صعوبة في السيطرة على النزاع الذي ما يزال مستمراً لغاية الآن".