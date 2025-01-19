بسداسية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح إبسويتش تاون

2025-01-19 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه إبسويتش تاون بسداسية نظيفة،يوم الأحد، على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرينللدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق لاعب الوسط فيل فودين الذي نجح في تسجيل 3 أهداف"هاتريك"، في ظل الأداء القوي من لاعبي الفريق، ما أدخل الارتياح لدى الإسبانيبيب غوارديولا، مدرب الفريق قبل المواجهة الصعبة خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمانفي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

ومنح فودين التقدم للضيوف في الدقيقة 27، وبعد ذلك بثلاث دقائق صنع الهدفالثاني للكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، وعاد اللاعب الإنجليزي ليهز الشباك، بتمريرة من البلجيكيكيفن دي بروين، في الدقيقة 42.

وضاعف البلجيكي جيريمي دوكو، النتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة49، ثم أضاف النرويجي إيرلينغ هالاند، الهدف الخامس في الدقيقة 57، قبل أن يختتم البديلجيمس ماكاتي، السداسية في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد السيتي، الذي تعادل في الجولة الماضية أمام برينتفورد بهدفينلمثلهما، إلى 38 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر،فيما توقف رصيد إبسويتش عند 16 نقطة في المركز 18.