ضبط مخزن وهمي بداخله 250 الف كارتونة أدوية مهربة في بعداد

2025-01-19 23:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، ضبط مخزن وهمي بداخله 250 الف كارتونة أدوية بشرية مهربة في بعداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / الرصافة تمكنت من ضبط مخزن وهمي للأدوية بداخله 250 الف كارتونة أدوية بشرية مهربة، إذ تبين ان هذه الأدوية غير خاضعة لشروط وزارة الصحة".وأضافت، " كما تمكنت مفارز الجريمة المنظمة من القاء القبض على ثلاثة متهمين مشتركين بهذه الجريمة"، مؤكدة أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".