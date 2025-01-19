ضبط مخزن وهمي بداخله 250 الف كارتونة أدوية مهربة في بعداد
2025-01-19 23:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الداخلية، ضبط مخزن وهمي بداخله 250 الف كارتونة أدوية بشرية مهربة في بعداد.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / الرصافة تمكنت من ضبط مخزن وهمي للأدوية بداخله 250 الف كارتونة أدوية بشرية مهربة، إذ تبين ان هذه الأدوية غير خاضعة لشروط وزارة الصحة".
وأضافت، " كما تمكنت مفارز الجريمة المنظمة من القاء القبض على ثلاثة متهمين مشتركين بهذه الجريمة"، مؤكدة أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".
أعلنت وزارة الداخلية، ضبط مخزن وهمي بداخله 250 الف كارتونة أدوية بشرية مهربة في بعداد.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / الرصافة تمكنت من ضبط مخزن وهمي للأدوية بداخله 250 الف كارتونة أدوية بشرية مهربة، إذ تبين ان هذه الأدوية غير خاضعة لشروط وزارة الصحة".
وأضافت، " كما تمكنت مفارز الجريمة المنظمة من القاء القبض على ثلاثة متهمين مشتركين بهذه الجريمة"، مؤكدة أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".