2025-01-20 00:01:00 - المصدر: كونا

الدوحة - 19 – 1 (كونا) -– فاز نادي الكويت الكويتي على نظيره الزمالك المصري اليوم الاحد بنتيجة (3 - 2) ضمن منافسات النسخة الـ 43 من البطولة العربية للكرة الطائرة لأندية الرجال بالعاصمة الدوحة بمشاركة 15 فريقا من بينهم ناديي الكويت وبرقان الكويتيين.وانتهت نتيجة مواجهة الكويت الكويتي والزمالك المصري بنتيجة أشواط 22 - 25 و 20 - 25 و 14 - 25 و25 - 23 و15 - 11 ليرفع الكويت رصيده إلى ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في الصدارة مقابل أربع نقاط للزمالك ثاني الترتيب.وفي بقية مباريات اليوم فاز الشرطة القطري على دار كليب البحريني بنتيجة 3 - 0 أشواط بينما فاز الاهلي المصري على اربيل العراقي بنتيجة 3 - 1 أشواط وفاز السيب العماني على الهلال الليبي 3 - 0 أشواط.وتختتم غدا الإثنين مرحلة المجموعات على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل بينما تلعب مباريات نصف النهائي وتحديد المراكز في 24 يناير ثم تختتم البطولة بمباراة النهائي يوم 25 يناير الجاري.وضمت المجموعة الأولى فرق السويحيلي الليبي والسلام العماني وبني ياس الإماراتي فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي والزمالك المصري.بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق أربيل العراقي ودار كليب البحريني والأهلي المصري والشرطة القطري فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق غزة الفلسطيني وبرقان الكويتي وقطر القطري والجزيرة الإماراتي.يشار إلى أن البطولة العربية للكرة الطائرة للاندية التي انطلقت الخميس الماضي تقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 فيما كان فريق السويحلي الليبي هو آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية) س س س / ه س ص