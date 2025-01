كيف ستتعامل الحكومة مع منافذ الدفع الالكتروني في المستقبل؟.. خبير يوضح

2025-01-20 00:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وصف المستشار الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، اليوم الاحد، الانباء المتداولة حول ايقاف عمل منافذ الدفع الالكتروني بالاساءات المغرضة للنظام المصرفي، مستبعدا اصدار الحكومة اي قرار بتحجيم او الغاء الخدمة في المستقبل. ودعا الشيخلي في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” المواطنين الى “اخذ الانباء والمعلومات من مصادرها المعتمدة وعدم تصديق الاشاعات والاقاويل التي تصدر …

