في محافظتين.. اعتداء على إدارة مدرسة وضبط طبيب أسنان "مزيف"

2025-01-20 00:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، عمليتين أمنيتينتمكنت فيهما من القبض على امرأتين بتهمة الاعتداء على إدارة مدرسة ثانوية ورجل بتهمةانتحال صفة (طبيب أسنان) في محافظتي ميسان والأنبار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض علىشخص يقوم بانتحال صفة (طبيب أسنان) ولديه عيادة كاملة مع الأجهزة الطبية في منطقة السجاريةبمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار".

وفي ميسان، أعلن قائد شرطة المحافظة، اللواء لفتة فاخر المحمداوي، أن"المفارز الامنية ضمن قاطع المسؤولية تمكنت من القبض على متهمتين قامتا بالاعتداءبالشتم والضرب على مديرة ثانوية الأصالة للبنات ومعاونتها".

وأوضح المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدعيات بالحقالشخصي تم تدوين اقوالهن بعد ثبوت الاعتداء عليهن وفق تقارير طبية وعرض أوراق التحقيقعلى القاضي المختص والذي أصدر بحق المتهمتين أمر قبض وتحري وفق أحكام المادة (230)وعلى ضوء ذلك تم تحديد مكان تواجدهن وإلقاء القبض عليهن".

وأشار إلى أن "الاعتداء كان نتيجة اتخاذ الهيئة التدريسية ولجنة الانضباطإجراءات إدارية بحق طالبة خالفت التعليمات والضوابط المدرسية".