رسميا.. بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2029

2025-01-20 00:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي، المنافسة على ذات المنصب، ليستمر في ولاية جديدة مدتها 4 سنوات.وسيظل بيريز رئيسا للنادي الملكي حتى 2029، في ظل عدم تقدم أي مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الإدارة التي تمت الدعوة لها يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري، وانتهت مهلة تقديم الترشيحات يوم أمس.وأعلنت اللجنة الانتخابية للنادي منذ قليل، أن فلورنتينو بيريز سيظل رئيسًا للنادي، دون تحديد موعد للانتخابات في ظل عدم وجود مرشحين آخرين.وفقًا للمادة 40.E.2 من النظام الأساسي للنادي الملكي: "في حالة وجود مرشح واحد فقط صالح، يتم إعلان أفراد قائمته تلقائيًا كأعضاء في مجلس الإدارة الجديد".وجاء في قرار اللجنة الانتخابية: "نظرًا لتقدم مرشح واحد معتمد، وبناءً على المادة 40، القسم E، النقطة 2 من النظام الأساسي للنادي، يُعلن السيد فلورنتينو بيريز رئيسًا لنادي ريال مدريد".وتعد هذه الولاية السابعة لبيريز على رأس النادي، وسيتم في الصيف المقبل الاحتفال بمرور 25 عامًا على وصوله لرئاسة النادي، مع فترة انقطاع دامت ثلاث سنوات بين عامي 2006 و2009 عندما استقال من المنصب.في عام 2000، هزم بيريز الرئيس السابق لورينزو سانز في الانتخابات التي أجريت يوم 17 يوليو/تموز.أما في عام 2004، ففاز بفارق كبير أمام المرشحين الآخرين، وهما لورينزو سانز نفسه وأرتورو بالداسانو.وبانتخابات أعوام 2009، 2013، 2017، و2021، تم إعلانه رئيسًا تلقائيًا، كما هو الحال الآن، لعدم وجود مرشح آخر.ويتألف مجلس الإدارة الجديد، إضافةً إلى الرئيس فلورنتينو بيريز، من أربعة نواب للرئيس، مع السكرتير، و13 عضوًا.وبعد إعلان الليلة سيكون أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد 2025-2029 كالتالي:فلورنتينو بيريز الرئيسإدواردو فرنانديز دي بلاس، نائب الرئيسبيدرو لوبيز خيمينيز نائب الرئيسإنريكي سانشيز جونزاليس، نائب الرئيسإنريكي بيريز رودريجيز، نائب الرئيسخوسيه لويس ديل فالي السكرتيرسانتياجو أجوادو عضواًجيرونيمو فاري عضوامانويل سيريزو عضواًخوسيه سانشيز عضوامانويل توريس عضواًمانويل جوميز باريرا عضواجوميرسيندو سانتاماريا عضواخوسيه مانويل أوتيرو لاستريس عضوانيكولاس مارتن سانز عضوامانويل ريدوندو عضواكاتالينا مينارو عضواخوسيه أنجيل سانشيز عضوافرانسيسكو جارسيا عضوا