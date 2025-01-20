نصير شمه يستعد لإقامة حفل كبير دعما لبغداد عاصمة السياحة العربية

2025-01-20 01:00:03 - المصدر: واع

القاهرة – واع – رشا محمدكشف الفنان العراقي العالمي نصير شمه، عن استعداده لإقامة حفل كبير في بغداد دعما لمشروع بغداد عاصمة السياحة العربية.وقال الفنان نصير شمه لوكالة الانباء العراقية (واع)، "نحضر الان لحفل كبير جدا سيقام قبل شهر رمضان في بغداد سيكون داعما لفكرة بغداد عاصمة السياحة العربية"، مؤكدا انه "سيكون حفلا كبيرا وحدث عالمي للتشجيع على السياحة".وحول بيت العود، أشار إلى أن "بيت العود اليوم يعيش جهودا لأكثر من 25 عاما، حيث بدأت تتأسس ثقافة العود، والتي كانت بحاجة لاكثر من عقدين من الزمن، حتى تصبح متواجدة بقوة وباعمار متنوعة من 6 سنوات الى 60 عاما، وبجنسيات مختلفة".وأضاف، ان" بيوت العود أصبحت ثقافة الان، وموجودة في البيت الاول وهو الام في القاهرة والبيت الثاني في ابو ظبي والبيوت الاخرى في الاسكندرية وبغداد والخرطوم والرياض، حيث بدأت تنتشر هذه البيوت، ومعها ينتشر الفنانين والموهوبين وتفتح آفاقا للشباب".وعن جديده ، أكد انه "يستعد لافتتاح معرضه الفني الذي سيقام يوم غد الثلاثاء في دار الاوبرا في القاهرة والذي يحمل عنوان ( ربع تون) سيتم خلاله عرض اكثر من 40 عملا متنوعا، حيث يجسد تجربته من خلال لوحات متنوعة تحتوي على آلآت العود والمقامات المتنوعة، ويعد المعرض الشخصي الثاني له، بعد الاول الذي اقيم في ابوظبي ".وتابع، أن "سيشارك بحفل في البحرين الشهر القادم لتقديم عرض جديد هناك، بعدها سيكون لديه حفل في لندن ، ومن ثم في الرياض مجددا ".