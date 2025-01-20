نائب رئيس الامارات: دور مهم للقيادات العربية الشابة في تحقيق مستقبل مجتمعاتها وتطلعاتها

2025-01-20 01:00:05 - المصدر: كونا

دبي - 19 - 1 (كونا) -- أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد أهمية دور القيادات العربية الشابة في دعم المهارات والمواهب العربية الواعدة للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق مستقبل المجتمعات العربية وإتاحة الفرصة أمام الطاقات العربية وصولا الى تطلعاتها المستقبلية.جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد أعضاء مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" خلال اجتماعهم الأول في "متحف المستقبل" اليوم لمناقشة خطط العمل والمبادرات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشيخ محمد بن راشد القول "اننا أطلقنا هذه المبادرة قبل نحو عقدين لنقدم للشباب العربي منصة تمكنهم من مشاركة أفكارهم على نطاق أوسع والعمل مع مجموعة مختارة من القيادات الشابة من مختلف أنحاء المنطقة ضمن هذه المبادرة بحلتها الجديدة بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على دعم كل من يحلم بأن يكون مساهما إيجابيا في مسيرة صناعة المستقبل الذي تطمح له مجتمعاتنا العربية".وأضاف أن "200 مليون شاب في منطقتنا العربية هم أملنا بالمستقبل الذي نطمح إليه ولدينا إيمان كبير بعزيمة وإصرار هذه القدرات ودورها الرئيسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي".كما وجه الشيخ محمد بن راشد خلال الاجتماع بتنظيم أكبر تجمع للقيادات العربية الشابة في "القمة العالمية للحكومات" بدبي في فبراير المقبل لتطوير مجموعة من المبادرات والمشاريع بمساهمة الشباب العربي لمواصلة النهوض بالمنطقة العربية وصناعة مستقبلها الواعد.وذكر ان هذا التجمع سيكون محطة رئيسية لتفعيل مستهدفات "القيادات العربية الشابة" وإطلاق مرحلة جديدة يرسم ملامحها الشباب العربي الطموح والمؤمن بقدرته على إحداث التأثير الإيجابي المطلوب لمستقبل مجتمعاتنا العربية ونحن في دبي والإمارات نرحب بالقيادات العربية الشابة كافة وسنكون سندا لهذه الطاقات الواعدة في رحلتها نحو المستقبل".يذكر أن ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد مؤخرا تشكيل مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول.كما يضم مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" عضوية كلا من الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين وفهد الغانم من دولة الكويت وتمام منكو من الأردن وآيساتا لام من موريتانيا وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية ومنى عطايا من فلسطين وباسل الباز من مصر ويزن التميمي من العراق وناصر الخاطر من دولة قطر وسامي داود من سلطنة عمان وفاطمة راشد بوجسيم الأمين العام للقيادات العربية الشابة. (النهاية) س خ م / ه س ص