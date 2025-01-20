الإفراج عن "رائد أبو حمرة" بعد 4 أيام من اعتقاله بتهمة المحتوى الهابط

2025-01-20 01:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفرجت السلطات العراقية، يوم الأحد، عن "التيك توكر" المدعو "رائد أبو حمرة" بعد 4 أيام من اعتقاله بتهمة المحتوى الهابط.

وظهر "أبو حمرة" في مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وهو يشكر القضاءالعراقي على "إنصافه" بقضيته، مضيفاً أن كل إنسان معرض للخطأ، متعهداً بعدمتكرار الأخطاء السابقة و"سأكون عند حسن ظن الجميع".

والأربعاء الماضي (15 كانون الثاني الجاري) اعتقلت قوة أمنية تابعة لوزارةالداخلية العراقية المدعو "رائد أبو حمرة" بتهمة المحتوى الهابط، وفقاً لأوامرقبض صادرة عن القضاء العراقي، بحسب ما قاله مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.