2025-01-20 02:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدى عاد مجلس النواب إلى الانعقاد بعد غفوة طويلة بسبب الخلافات، حيث صوت المجلس يوم أمس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.وسيعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسة اعتيادية يفترض ان يصوت فيها على مقترحات ومشاريع قوانين جدلية، هي: الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام.في السياق، أعلن النائب جميل عبد سباك عن كتلة […]

The post القوانين الجدلية على جدول أعمال البرلمان يوم غد الثلاثاء appeared first on جريدة المدى.