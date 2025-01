2025-01-20 02:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن يبدو أن نوابًا أخطأوا حين لم يستمعوا لمقترحات "الانتخابات المبكرة" قبل نحو عام من الآن، بعد أن عجزوا لنحو سنة كاملة عن اختيار بديل للرئيس السابق محمد الحلبوسي.ويعجز الان الرئيس الجديد، الذي انتخب للمنصب منذ نحو 3 أشهر، عن عقد 5 جلسات، فيما يُفترض عقد 24 جلسة في هذه المدة على الأقل.وتتراجع […]

