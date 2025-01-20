لاوتارو يعادل رقم إيكاردي.. ويقترب من عرش تاريخي

2025-01-20 09:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

قاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وقائد إنتر ميلان، فريقه لفوز مثير على حساب إمبولي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن لاوتارو وصل إلى الهدف رقم 111 له بقميص الإنتر، ليعادل مواطنه ماورو إيكاردي، كثاني أفضل هداف أجنبي عبر تاريخ النيراتزوري ببطولة الدوري الإيطالي.

وأضافت أنه لا يسبق لاوتارو الآن سوى المجري ستيفانو نيرس، الذي يمتلك في جعبته 133 هدفا.

سجل ثلاثية إنتر كل من لاوتارو مارتينيز (الدقيقة 55)، دينزل دومفريس وماركوس تورام ، بينما أحرز سيباستيانو إسبوزيتو هدف إمبولي الوحيد.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى 47 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نابولي الذي لعب مباراة واحدة أكثر، أما إمبولي، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.