تطور مثير في مفاوضات عودة نيمار لسانتوس

2025-01-20 09:05:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مثير في مفاوضات عودة النجم البرازيلي نيمار، لصفوف سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن سانتوس كان يريد استعارة نيمار، لكنه يرغب في أن يكون الاتفاق أطول.

ووفقا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، فإن نيمار بات قريبا من العودة إلى سانتوس، بعدما تقدم النادي البرازيلي بعرض رسمي لضمه، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأوضح رومانو أن "سانتوس ينتظر فقط الضوء الأخضر من الهلال، من أجل حسم الصفقة، حيث سينتهي عقد النجم البرازيلي في الصيف المقبل".

ويشير الصحفي الإيطالي إلى أن "سانتوس يتقدم في سباق التعاقد مع نيمار، على شيكاغو فاير الأمريكي، الذي أبدى استعداده لضم اللاعب".

جدير بالذكر أن نيمار بدأ مسيرته في صفوف سانتوس، قبل أن يرحل صوب برشلونة في صيف 2013، ومنه إلى باريس سان جيرمان بعد 4 سنوات، قبل أن يستقر به الحال في الهلال، بداية من صيف 2023.