النفط العراقي يحافظ على مكاسبه ويستقر فوق 80 دولارا للبرميل

2025-01-20 09:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حافظت أسعار النفط العراقي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، على مكاسبها لتستقر فوق 80 دولارا للبرميل خلال افتتاح التعاملات الأسبوعية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 78.43 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 81.68 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.95- على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات تذبذبا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 80.68 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 78.03 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.11- و0.15+ على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع