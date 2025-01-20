بغداد.. مشاجرة بين اثنين من متعاطي المخدرات تنتهي بمقتل احدهم وفرار الاخر

2025-01-20 09:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افد مصدر أمني، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، بمقتل شخص يتعاطى المخدرات خلال مشاجرة داخل شقة في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين متعاطين اثنين للمخدرات داخل شقة ضمن منطقة الحبيبية تطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكين) مااسفر عن مقتل احدهم فيما لاذ الاخر بالفرار".

واضاف أن "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا"، مبينا انه "تم العثور على مواد تعاطي المخدرات داخل الشقة".