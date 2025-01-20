اليوم.. 4 مباريات مثيرة في ختام الجولة 15 لدوري نجوم العراق

2025-01-20 09:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تختتم، اليوم الاثنين، منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدمبإقامة أربع مباريات في بغداد والبصرة وميسان.

وتنطلقمباراتان في الساعة الثانية والنصف عصراً، حيث يستضيف فريق النفط نظيره نوروز علىملعب الساحر أحمد راضي، فيما يحتضن ملعب ميسان الأولمبي اللقاء الثاني بين نفطميسان وضيفه فريق دهوك.

أماالمباراة الثالثة، فتقام عند الساعة الخامسة مساءً، حيث يلتقي فريق الكهرباء معضيفه الطلبة على ملعب نادي الزوراء.

وتختتمالجولة بمباراة تجمع بين نفط البصرة وضيفه زاخو، والتي ستقام على ملعب الفيحاء عندالساعة السابعة والنصف مساءً.

يُذكرأن فريق الزوراء حسم صدارة الجولة 15 بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة بفوزه علىالحدود يوم أمس الأحد، بنتيجة 3-2، مستفيداً من تعثر القوة الجوية الذي تعرضلخسارة غير متوقعة أمام القاسم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة ذاتها.