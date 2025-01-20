عضو في مجلس كركوك: المجلس معطل والعملية السياسية "عرجاء"

2025-01-20 09:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، سلوى المفرجي، يوم الاثنين، أن مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، مشيرة إلى أن العملية السياسية في المحافظة تعاني من حالة "عرجاء" بسبب عدم اكتمال مشاركة جميع الأطراف.

وقالت المفرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، ولم يعقد جلساته"، مضيفة "حتى لو عقد اجتماعه فسيكون مجرد اجتماع جدلي يقتصر على رفع الأيدي والتصويت على قرارات غير مجدية".

وأضافت أن "هذا المجلس معطل ويعد مكملًا للعملية السياسية العرجاء التي لم تكتمل بسبب غياب مشاركة بقية الأطراف."

وتابعت المفرجي أن "المجلس معطل في وقت يعاني فيه أهالي كركوك من الحاجة إلى هيئة رقابية تتابع الأعمال والمشاريع".

وشددت على ضرورة "التوزيع العادل للمشاريع بين جميع مناطق كركوك، حيث توجد قرى مدمرة في قضائي الحويجة وداقوق بسبب داعش، إضافة إلى مناطق أخرى بحاجة إلى مشاريع تنموية".

وفي 10 أغسطس/آب 2024، تم انتخاب "ريبوار طه" محافظًا لكركوك، و"إبراهيم الحافظ" رئيساً لمجلس المحافظة، في اجتماع عقد بالعاصمة بغداد.

وجاء هذا الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في يوليو/تموز الماضي، ضمن جهوده لحل الخلافات السياسية في المحافظة، حيث لم يعقد مجلس المحافظة سوى اجتماع واحد منذ الانتخابات.

كما أصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسومًا رسميًا بتسلم ريبوار طه منصب المحافظ.