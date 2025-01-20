انطلاق عملية أمنية واسعة في محيط جبال مكحول بصلاح الدين

2025-01-20 10:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، بانطلاق عملية أمنية مشتركة لتأمين ثلاث مناطق متقاربة في محيط جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة، مدعومة بمفارز استخبارية، انطلقت من محورين لتنفيذ عملية دهم وتمشيط في ثلاث مناطق متقاربة ضمن الجزءين الشرقي والغربي لسلسلة جبال مكحول".

وأضاف أن "العملية تهدف إلى تأمين تلك المناطق ورفع مخلفات عصابات داعش الإرهابية، حيث تم العثور على أربع عبوات قمعية تم تفكيكها من قبل فرق مكافحة المتفجرات"، مشيراً إلى أن "العملية تجري بعمق ثلاثة كيلومترات وفق المسارات المحددة".

وبيّن المصدر أن "هذه العملية هي الثالثة من نوعها خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأتي لتأمين محيط القرى القريبة من الجبال ودرء أي مخابئ أو تحركات للتنظيمات الإرهابية".