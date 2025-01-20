الموقف المروري.. شلل شبه تام بحركة العجلات في اغلب شوارع بغداد

2025-01-20 10:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها وذلك خلال ثاني ايام الاسبوع.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

الجسر الدوار مزدحم

جسر المثنى مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

مجسّر الفنون الجميلة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

شارع المصافي مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم