2025-01-20 10:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد تقرير نشره موقع "نومبيو" المتخصص في تقييم المستوى المعيشي للدول، بأن العراق جاء في المرتبة 106 عالمياً و11 عربياً من حيث أغلى أسعار وجبة الطعام في المطاعم.

وذكر التقرير الذي تم تحديثه في شهر كانون الثاني 2025، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق احتل المرتبة 106 عالمياً من أصل 139 دولة، من حيث أغلى أسعار وجبة الطعام في المطاعم".

وأضاف التقرير أن "سويسرا جاءت في المرتبة الأولى بأغلى أسعار، بحصولها على 98 نقطة من أصل 100، تليها آيسلندا في المرتبة الثانية بـ 94.7 نقطة، وجزر البهاما في المرتبة الثالثة بـ 94.4 نقطة، ثم جزر فيرجن الأمريكية في المرتبة الرابعة بـ 90 نقطة، والدنمارك في المرتبة الخامسة بـ 80 نقطة".

وفي المقابل، تذيلت القائمة كل من ليبيا بـ 13 نقطة وأفغانستان بـ 14 نقطة بأرخص وجبة طعام في المطاعم.

عربياً، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بأغلى أسعار المطاعم بـ 60 نقطة، تليها قطر بـ 46 نقطة، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بـ 41 نقطة.

وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة، عمان في الخامسة، الأردن في السادسة، اليمن في السابعة، السعودية في الثامنة، فلسطين في التاسعة، الصومال في العاشرة، والعراق في المرتبة الحادية عشر بـ 23 نقطة، فيما جاء المغرب في المرتبة الثانية عشر.