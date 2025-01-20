ترامب يجهز أوامره التنفيذية ويستعد لإلغاء أوامر سلفه

2025-01-20 10:10:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الأحد، إنه سيلغي كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن، بمجرد تنصيبه وعودته إلى البيت الأبيض.





وتعهد ترامب بإعادة تشكيل السياسة الأميركية من خلال الأوامر التنفيذية التي سيصدرها.





واليوم الأول من أول 100 يوم لترامب، سيكون مشابها لآخر أيام سلفه جو بايدن، الذي اتخذ الكثير من القرارات التنفيذية.





بايدن، كان مثل العديد من الرؤساء المنتهية ولاياتهم، لجأ للأوامر التنفيذية خلال آخر أيام رئاسته، لتجنب الحاجة لإقناع ممثلي الشعب في الكونغرس، بإنجاز أمر ما.







