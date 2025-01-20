انطلاق دور الثمانية لممتاز الطائرة بمواجهة نينوى والمقدادية

2025-01-20 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الأولى من دور الثمانية لبطولةالدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة مباراة واحدة في اليوم الافتتاحي.

ويقصفريقا نينوى والمقدادية شريط مواجهات هذا الدور بلقاء يجمعهما في الساعة الثالثةعصراً على قاعة كلية التربية الرياضية في نينوى.

وتستكملمواجهات الجولة الأولى يوم الجمعة المقبل، بإقامة مباراتين، حيث يستضيف فريقالبيشمركة نظيره الشرطة في قاعة السليمانية عند الساعة الثالثة عصراً، فيما يلاقيفريق مصافي الشمال ضيفه فريق الدغارة في التوقيت ذاته على قاعة بلد.

وفيوقت سابق، أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة تأجيل مباراة أربيل وغاز الجنوببسبب مشاركة فريق أربيل في بطولة الأندية العربية التيتُقام حالياً في قطر.