اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق
2025-01-20 11:00:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تختتم اليوم الاثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة، من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين بإقامة أربع مواجهات تحتضنها ملاعب بغداد وميسان والبصرة.
إذ يستقبل نفط ميسان في ملعبه ضيفه القادم من الشمال فريق دهوك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبنفس التوقيت يحل فريق نوروز ضيفاً على النفط في مباراة يحتضنها ملعب الساحر أحمد راضي، فيما سيكون ملعب الزوراء مسرحاً لمواجهة الكهرباء والطلبة في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع نفط البصرة وزاخو ويقام على أديم ملعب الفيحاء في السابعة والنصف مساءً.
تختتم اليوم الاثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة، من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين بإقامة أربع مواجهات تحتضنها ملاعب بغداد وميسان والبصرة.
إذ يستقبل نفط ميسان في ملعبه ضيفه القادم من الشمال فريق دهوك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبنفس التوقيت يحل فريق نوروز ضيفاً على النفط في مباراة يحتضنها ملعب الساحر أحمد راضي، فيما سيكون ملعب الزوراء مسرحاً لمواجهة الكهرباء والطلبة في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع نفط البصرة وزاخو ويقام على أديم ملعب الفيحاء في السابعة والنصف مساءً.