2025-01-20 11:09:04 - المصدر: ايشان

قرَّر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهِّدي المولّدات المخالفين لتعليمات التشغيل، (20) مليون دينارٍ. وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” فإنَّ “اللجنة وفي إطار خططها للسيطرة على ملفِّ المولّدات في العاصمة، قرَّرتْ تكثيف العقوبات بحقِّ متعهِّدي المولّدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حدَّدتْها لشهر كانون الثاني الحالي”. وأوضح […]

ظهرت المقالة 20 مليون دينار.. “أبو المولدة” مهدد بغرامة إذا ارتكب هذه المخالفات أولاً على ايشان.



