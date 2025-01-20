وزارة عراقية عن شحنة "عجول الطاعون": الباخرة متابعة

2025-01-20 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دافعت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، عن شحنة العجول التي وصلت مؤخراً إلى ميناء أم قصر، قادمة من جيبوتي، مؤكدة أن العجول غير مصابة بمرض الطاعون.

وقال مستشار الوزارة، مهدي ضمد القيسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الباخرة متابعَة من قبل لجنة مشكلة من دائرة البيطرة ومدير المستشفى البيطري في البصرة والجهات المعنية ذات العلاقة وتم فحص الحمولة بكاملها والكشف على الباخرة ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بأي مرض يذكر".

وأضاف القيسي، أن "إجازة الاستيراد صادرة بشكل رسمي ضمن تعليمات استيراد الحيوانات الحية رقم 1 لسنة 2010"، مشدداً على ضرورة "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".

وكانت النائبة ساهرة الجبوري قد ذكرت أمس الأحد، أنه تم استيراد عجول مصابة بمرض الطاعون، وهي الآن في طريقها للتفريغ بميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

ووجهت الجبوري، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية "فيسبوك"، تابعتها وكالة شفق نيوز، نداء استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة، موضحة أن "شركة عراقية تدعي قربها من إحدى الجهات المتنفذة، قامت باستيراد عجول من دولة جيبوتي وبأوراق مزورة بشهادة منشأ وأوراق صحيحة صادرة من اليمن بمساعدة من دائرة البيطرة قسم الأمراض الوبائية".

وأضافت أن "هذه العجول حاملة لـ(العترة السابعة) (مرض الطاعون) والآن هذا الوباء وصل إلى ميناء أم قصر على متن الباخرة الجيبوتية (ليدي رشا)".

وأشارت الجبوري، إلى أن "منظمة الصحة العالمية، منعت تصدير اللحوم الأفريقية الحية إلى جميع دول العالم باستثناء الدول التي لديها مجازر، على أن تصدر هذه اللحوم مذبوحة ومجمدة إلى بلدان أفريقية أخرى".