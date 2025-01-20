العراق على موعد مع أطول موجة أمطار في الشتاء

2025-01-20 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/توقعت هيئة الأنواء الجوية، يوم الاثنين، تساقط أمطار غزيرة وتقلبات مناخية تعدالأطول منذ بداية موسم الشتاء في أغلب مدن العراق ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

وذكرت الهيئةفي بيان ورد لشفق نيوز، أن "مخرجات نماذج الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشيرإلى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة تعد الأطول منذ بداية موسم الشتاء الحالي"،مبينة أن "هذه الحالة تبدأ يوم الخميس الموافق 23 كانون الثاني/ يناير معتحول الرياح إلى جنوبية شرقية، وتستمر حتى يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير".

وأوضحالبيان، أن "هذه الحالة تتميز بتفاوت شدة الأمطار من حيث الزمان والمكان،بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، فضلاً عن تقلبات واضحةفي درجات الحرارة".

كما أوضح بيانآخر للهيئة، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضبابالخفيف صباحاً في المنطقة الشمالية ويزول تدريجياً"، مبينة أن "درجاتالحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عناليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأضافالبيان، أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، بينما درجاتالحرارة مقاربة لليوم السابق، في حين سيكون طقس الخميس غائماً جزئياً أيضاً فيعموم البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأشارالبيان، إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم معتساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة على العموم ستكون مقاربة لليوم السابق".