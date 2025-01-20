"السلاح الأبيض" يعكر صباح بغداد

2025-01-20 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصبحت العاصمة بغداد، يوم الأحد، على جريمتي قتل ناجمة عن مشاجرتين استخدم فيهما السلاح الأبيض.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين جارين ضمن منطقة دور اللواعيب في العامرية، لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين)، مااسفر عن مقتل أحدهما نتيجة تعرضه لطعنات سكين فيما تجري القوات الأمنية البحث عن الجاني".

وأضاف المصدر، أن "مشاجرة أخرى حدثت بين متعاطين اثنين للمخدرات داخل شقة ضمن منطقة الحبيبية، تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض (سكين)، ما أسفر عن مقتل أحدهم فيما لاذ الآخر بالفرار، وعثرت قوات الأمن على مواد تعاطي داخل الشقة".