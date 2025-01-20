2025-01-20 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أكد مصدر أمني مطلع، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، أن حادثة إطلاق النار التي وقعت في بستان زراعي شرق ناحية الوجيّهية، أقصى شمال شرق ديالى، مساء أمس، كانت نتيجة خطأ غير مقصود، نافياً وجود أي شبهة جنائية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "إطلاق النار كان نتيجة عبث شاب ببندقية صيد (الكسرية)، ما أدى إلى إصابة اثنين من أصدقائه بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أثبتت أن الحادث غير مقصود، وأن مطلق النار تم احتجازه من قِبل الأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية، بينما نُقل المصابان إلى المستشفى، حيث استقرت حالتهما الصحية".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقاً دقيقاً حول ملابسات الحادث، والذي تبين أنه ناجم عن تصرف غير مسؤول أثناء استخدام السلاح".

وأكد أن "مثل هذه الحوادث تكررت في ديالى بسبب الإهمال في استخدام الأسلحة النارية، مما يدعو إلى زيادة التوعية بخطورة العبث بالأسلحة لتفادي وقوع ضحايا أبرياء".