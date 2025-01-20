2025-01-20 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، القبض على متهمين أثنين بحوزتهما أدوية مهربة في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الأمنية، تمكنت مفارزها في محافظة نينوى من القاء القبض على متهمين أثنين وضبطت عجلتهما التي كانت تحمل كمية من الأدوية المهربة كانت قادمة من شمال البلاد".

واضافت انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية، تمهيدا لعرضهما على الجهات القضائية".