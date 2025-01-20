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الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر بالبصرة

الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر بالبصرة
الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر بالبصرة
2025-01-20 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة. وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “لا صحة للمعلومات المتداولة عن دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة”. وأضاف أن “الباخرة متابعَة من قبل لجنة مشكلة من …

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الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر بالبصرة

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