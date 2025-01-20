الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر بالبصرة

2025-01-20 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة. وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “لا صحة للمعلومات المتداولة عن دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة”. وأضاف أن “الباخرة متابعَة من قبل لجنة مشكلة من …

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