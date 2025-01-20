وزارة الصحة تعلن عن خطة الإسناد الطبي الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

2025-01-20 11:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تفاصيل خطة الإسناد الطبي الخاصة بمناسبة زيارة ذكرى استشهاد الأمام موسى الكاظم (عليه السلام).

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة أعدت خطة الإسناد الطبي الخاصة بمناسبة زيارة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام) الطبي، بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي"، مبيناً أن "الخطة ستنفذ من قبل دوائر وزارة الصحة ومديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة".

وأضاف أن "الخطة تهدف إلى تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتغطية الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة، من خلال الفرق والمفارز الطبية بالتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والجهات الامنية والوزارات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن "الخطة الطبية تهدف إلى إرسال سيارات الاسعاف مع كوادر متخصصة ومرابطة 30 سيارة اسعاف و3 عيادات متنقلة داخل الطوق الامني لمدينة الكاظمية و80 سيارة اسعاف خارج الطوق الامني للمدينة المقدسة في بغداد وفتح مفارز طبية على طول طريق الزائرين".

وتابع البيان، أن "الوزارة قامت بتوفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية وتهيئة ردهات الطوارئ في مستشفيات بغداد الكرخ والمستشفيات الساندة وزيادة السعة السريرية لهذه الردهات وتوفير ملاك صحي وطبي مختص لاستقبال الحالات الطارئة مع فرق للاشراف على الخدمات المقدمة للزائرين"، لافتا الى انه "تم تأمين رصيد كافي من الدم بمختلف الفئات وخاصة الاصناف النادرة وتنفيذ حملات للتبرع بالدم واتباع اجراءات وقائية من قبل دائرة الصحة العامة في مركز الوزارة ونشر الرسائل والارشادات الصحية ومتابعة سلامة الاغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتقليل الاجازات لجميع الملاكات الطبية والصحية والادارية بمناسبة الزيارة المقدسة".