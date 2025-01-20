الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة

2025-01-20 11:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

نفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة.

وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعلومات المتداولة عن دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة، عارية عن الصحة".

وأضاف أن "الباخرة متابعَة من قبل لجنة مشكلة من دائرة البيطرة ومدير المستشفى البيطري في البصرة والجهات المعنية ذات العلاقة"، مبينا انه "تم فحص الحمولة بكاملها والكشف على الباخرة ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بأي مرض يذكر".

وذكر ان "اجازة الاستيراد صادرة بشكل رسمي ضمن تعليمات استيراد الحيوانات الحية رقم 1 لسنة 2010"، مشدداً على "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".