80 دولارا للبرميل.. اسعار النفظ تحافظ على مكاسبها

2025-01-20 11:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حافظت أسعار النفط العراقي، اليوم الاثنين، على مكاسبها لتستقر فوق 80 دولارا للبرميل خلال افتتاح التعاملات الأسبوعية. وبحسب بيانات اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 78.43 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 81.68 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.95- على التوالي تسليم اذار 2025. كما أظهرت البيانات تذبذبا بأسعار الخام عالميا، …

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