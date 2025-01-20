2025-01-20 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية إلكترونياً في مديرية تنفيذ الكرخ.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة التنفيذ أطلقت خدمة إجراء معاملات فتح الأضابير التنفيذية في مديرية تنفيذ الكرخ عبر منصة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك بين دائرة التخطيط العدلي ومركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف، أن "الدائرة تعمل بشكل متواصل لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بهذا الخصوص، وضمن خطة الوزارة لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاعتماد على التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وتابع، أن "الدائرة عملت على تأمين كافة متطلبات رقمنة العمل في المديرية المذكورة مثل الحاسبات والطابعات وخدمات الإنترنت، فضلاً عن إعداد كوادر متخصصة لتسلم الطلبات عبر الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز معاملات المواطنين".