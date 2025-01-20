فرض حظر للسلاح في الكاظمية وسط انتشار امني شامل لبغداد

2025-01-20 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات بغداد الفريق ركنوليدخليفة، يوم الإثنين، عن تفاصيل خطة تأمين الزائرين للكاظمية، ضمن "الزيارة الرجبية"،فيما بين أن يوم غد سيشهد بدء انتشار القوات الأمنية على طول طريق الزائرين.

وقال خليفة، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفقنيوز، إن "الخطة تشمل تأمين طرق الزائرين من الانطلاق من محافظاتهم إلىالكاظمية، وشملت 42 محورا في الكرخ والرصافة".

ويضيف أن "الخطة ستكون سلسة ومرنة ولنتكون هناك قطع للطرق"، متابعا "القيادة نفذت عدة عمليات استباقية بتفتيشعدة مناطق في الكاظمية وبغداد لتامين الزيارة، كم وجه رئيس اللجنة العليا (وزيرالداخلية) بان يكون للإعلام دور بارز كونها زيارة ستعكس صورة للعالم".

ولفت إلى أنه "سيتم وضع مقرات للإعلاملتسهيل الإجراءات الإعلامية والتعامل مع القنوات والوكالات، وهذه الخطة شملت خطةخدمية كاملة بمشاركة كافة الوزارات الخدمية، كما حددنا 6 أماكن لنقل الزائرين، 3في الكرخ و3 في الرصافة".

واشار إلى أن "هناك خطة لوزارة الكهرباءلتوفير التيار الكهربائي طول فترة الزيارة، ووزارة الصحة دورها سيشمل توفير كلالمستلزمات الصحية على الطريق وعجلات الإسعاف والطبابة وفتح المستشفيات، وأمانةبغداد يقع عليها الدور الكبير بتقديم الخدمات للزائرين وإدامة التنظيف في الطريق".

وأكمل "وهناك دور لهيئة المواكب والوقوفالشيعي ومنظمات المجتمع المدني، وتم تسهيل كل الإجراءات التي تخص دخول المواكبونصبها، وتم نصب بعض المواكب في الأماكن العامة والحدائق وتم التوجيه برفعها منقبل قيادة عمليات بغداد".

وختم مؤتمره بـ"غداً سيتم البدء بنشرالقوات الامنية لتامين الطرق والمناطق في بغداد والمحافظات خصوصا في الكاظمية"، متابعا أن "توجيها صدر بأن تكون مدينةالكاظمية خالية من السلاح خصوصا قرب مرقد الإمام الكاظم".