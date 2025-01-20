أوامر عليا تطيح بمدير المنتجات النفطية في ديالى

2025-01-20 12:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في محافظة ديالى، يوم الإثنين، بإعفاء مدير المنتجات النفطية في المحافظة من منصبه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أوامر حكومية عليا صدرت بإعفاء مدير فرع المنتجات النفطية في ديالى عامر السعدي من منصبه دون معرفة الأسباب بعد أكثر من عامين على بقائه بالمنصب".

وأضاف المصدر، أن "الأوامر الصادرة لم تتضمن تعيين مدير جديد بدلا عن السابق حتى الآن"، لافتا إلى أن "فرع المنتجات النفطية يدار حاليا من قبل الوكيل الأول برزان ماهود".