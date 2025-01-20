حريق ضخم يلتهم عمارة في خانقين.. فيديو

2025-01-20 12:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن حريقاً ضخماً شب في عمارة وسط قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحريق التهم أجزاء واسعة من العمارة، التي تضم عدداً من الأفران المتخصصة في إنتاج المعجنات، وتسبب في تدمير العديد من المعدات والمخزون داخل الأفران.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الموقع لإخماد الحريق، مشيراً إلى تسجيل خسائر مالية كبيرة، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية نتيجة الحادث.