تراجع اسعار المعدن الاصفر مع انحسار التوترات وتركيز الأسواق على ترامب

2025-01-20 12:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تكبدت أسعار الذهب خسائر، في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي خفف الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوضوح بشأن سياسات الإدارة المقبلة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2690.81 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2734.90 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 944.25 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.05 دولار للأونصة.

المصدر: وكالات