2025-01-20 12:54:04 - المصدر: ايشان

نفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة. وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان إن “المعلومات المتداولة عن دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة، عارية عن الصحة”. وأضاف أن “الباخرة متابعَة من قبل لجنة مشكلة من دائرة البيطرة ومدير المستشفى […]

ظهرت المقالة الزراعة بشأن باخرة “عجول الطاعون” التي رست في البصرة: فحصناها بالكامل ولا إصابات أولاً على ايشان.



