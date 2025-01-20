2025-01-20 12:54:04 - المصدر: ايشان

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن رصد عينات تحمل أمراضاً انتقالية، عند الفحص الدوري للأنهار في العراق، حيث وجدت العديد من الأوبئة والحشرات وبيوض القمل والديدان المعوية داخل أنابيب مياه الصرف الصحي القريبة من أنابيب المياه الصالحة للشرب، ما قد يسبب اختلاطها وتلوثها لاسيما في المناطق العشوائية لبغداد. وأكدت الوزارة أن الفرق الصحية عند رصد […]

ظهرت المقالة الصحة ترصد عينات أمراض انتقالية في أنابيب الصرف الصحي قريبة من “مياه الشرب” أولاً على ايشان.



