المشهداني يدعو الكتل النيابية لتحمل مسؤولياتها وتحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان

2025-01-20 12:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةطالب رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وحضور جلسات المجلس لتحقيق النصاب القانوني وإنجاز التشريعات المهمة، مشدداً على أهمية الابتعاد عن الخلافات السياسية التي تعطل العمل البرلماني. وأكد المشهداني خلال اجتماع عقده مع رؤساء الكتل النيابية، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لإقرار القوانين التي تلامس احتياجات […]

