2025-01-20 12:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد نفت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة. وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته (المدى): "لا صحة للمعلومات المتداولة عن دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة". وأضاف أن "الباخرة متابعَة من قبل لجنة مشكلة من دائرة البيطرة ومدير […]

The post الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى البصرة appeared first on جريدة المدى.