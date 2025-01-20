اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةجريدة المدىاخبار العراق السياسية › الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى البصرة

الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى البصرة

الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى البصرة
الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى البصرة
2025-01-20 12:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد نفت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة. وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته (المدى): "لا صحة للمعلومات المتداولة عن دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة". وأضاف أن "الباخرة متابعَة من قبل لجنة مشكلة من دائرة البيطرة ومدير […]

The post الزراعة تنفي دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى البصرة appeared first on جريدة المدى.

واصل المتابعة على جريدة المدى