السوداني يرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة

2025-01-20 13:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة”.

